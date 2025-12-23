صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبہ بھر میں ہفتہ وار جنرل پریڈز ،پولیس افسروں نے معائنہ کیا

  • لاہور
اہلکاروں کا چاق و چوبند انداز میں مارچ پاسٹ ،خواتین اہلکاروں کی بھی بھرپور شرکت

لاہور (کرائم رپورٹر) آئی جی پنجاب کی ہدایت پر لاہور سمیت صوبہ بھر میں ہفتہ وار جنرل پریڈز کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سینئر پولیس افسروں نے پریڈ کا معائنہ کیا اور پریڈ کے دستوں نے سلامی پیش کی۔ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق جنرل پریڈ میں پولیس لائنز، ڈولفن فورس، اینٹی رائٹ فورس، ٹریفک پولیس، مجاہد سکواڈ، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ (ایس پی یو)، لیڈیز پولیس، او سی یو، انویسٹی گیشن ونگ اور آپریشن ونگ سمیت مختلف تھانوں کے افسران و جوانوں نے شرکت کی۔ پریڈ میں شامل اہلکاروں نے چاق و چوبند انداز میں مارچ پاسٹ کیا، جبکہ خواتین پولیس اہلکاروں نے بھی بھرپور شرکت کی۔سینئر افسروں نے پریڈ میں حصہ لینے والے افسروں و جوانوں کے ٹرن آؤٹ کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ضلعی افسروں نے کوٹ، موٹر ٹرانسپورٹ ونگ، متفرق سٹورز، وردی گودام اور دیگر متعلقہ شعبوں کی بھی انسپکشن کی۔آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ جنرل پریڈ کا مقصد پولیس اہلکاروں کو الرٹ رکھنا اور فورس میں ڈسپلن، اتحاد اور بھائی چارے کی فضا کو فروغ دینا ہے ۔ پریڈ کسی بھی فورس کے نظم و ضبط کا بہترین مظاہرہ ہوتی ہے ، اس سے افسروں و اہلکاروں کی فٹنس برقرار رہتی ہے اور پولیس فورس کی تاریخ، ورثے اور روایات اجاگر ہوتی ہیں۔ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق صوبہ بھر میں جنرل پریڈز کے تسلسل سے پولیس فورس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں مزید بہتری آئے گی۔

 

