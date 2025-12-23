صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اظہارتعزیت

  • لاہور
اظہارتعزیت

لاہور (سیاسی نمائندہ) تنظیمات اہلسنت پاکستان کے قائدین، جن میں سابق وفاقی وزیر سید حامد سعید کاظمی، سابق وفاقی وزیر و چیئرمین سنی سپریم کونسل پیر محمد امین الحسنات شاہ، سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر حاجی محمد حنیف طیب، سابق ایم این اے و جمعیت علمائے پاکستان صاحبزادہ ابوالخیر ڈاکٹر محمد زبیر الوری، اور۔۔

 مرکزی جماعت اہلسنت پاکستان کے امیر پیر میاں عبدالخالق القادری شامل ہیں، نے سابق صوبائی وزیر اور آستانہ عالیہ قادریہ مانکی شریف کے سجادہ نشین پیر زادہ نبی امین قادری کی ساس اور تنظیمات اہلسنت پاکستان کے کنونئیر پیر زادہ محمد امین قادری کی نانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ۔قائدین نے مرحومہ کی مغفرت، بلندی درجات اور لواحقین کے لیے صبرِ جمیل کی دعا کی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ کے اڈے، زندگیوں کو خطرہ

صفائی ورکرز حقیقی ہیروز، خوشیوں میں ساتھ ہیں : ڈپٹی کمشنر

عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے : عدیل حیدر

ڈسکہ میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا جائیگا : وزیر بلدیات

یونین کونسل پیرو چک میں نادرا ون ونڈو کاؤنٹر کا قیام

حافظ آباد : قبرستانوں، پارکوں، چوک چوراہوں کی صفائی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس