صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسمِ سرما کی تعطیلات میں اضافہ نہیں کیا جا رہا:صوبائی وزیرتعلیم

  • لاہور
موسمِ سرما کی تعطیلات میں اضافہ نہیں کیا جا رہا:صوبائی وزیرتعلیم

لاہور(خبر نگار)سرد موسم پرسکولوں کی تعطیلات میں اضافے سے متعلق زیرِ گردش خبروں پر وزیرِ تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے واضح کیاہے کہ موسمِ سرما کی تعطیلات میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا۔۔

 صوبے بھر میں تمام سرکاری اور نجی سکول 12 جنوری سے معمول کے مطابق کھل جائینگے ۔سوشل میڈیا پر سکولوں کی چھٹیوں میں اضافے سے متعلق افواہوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ تعطیلات کے شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ والدین اور طلبہ غیر مصدقہ خبروں پر کان نہ دھریں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حلف نامے کی شرط پرایس او پی پر عمل کرانے والی دکانیں کھولنے کا فیصلہ

میئر کا کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی

سینیٹر روبینہ خالدکا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر کا دورہ

حکومت پانی کیلئے عوام کا احتجاج نظر انداز نہ کرے ، منعم ظفر

بجلی بلوں میں 264 کروڑ روپے کے ٹیکس جمع

راہگیر شہریوں کو لوٹنے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس