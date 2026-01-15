صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جمخانہ الیکشن ،سلمان و مصبا ح پینل کے امیدوارسامنے آگئے

  • لاہور
جمخانہ الیکشن ،سلمان و مصبا ح پینل کے امیدوارسامنے آگئے

لاہور(اپنے نامہ نگار سے)لاہور جمخانہ الیکشن کے سلسلے میں سلمان صدیق و مصباح پینل نے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ،انتخابی سرگرمیوں میں تیزی ،مختلف پینلز نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔

سلمان و مصباح پینل میں اس بار بھی تجربہ کار، فعال ارکان سابق چیف سیکرٹری پنجاب و سابق وفاقی سیکرٹری خزانہ و متعدد بار جمخانہ کے چیئرمین رہنے والے سلمان صدیقی، میاں مصباح الرحمٰن، واجد عزیز خان کو شامل کیا گیا ہے ،سرمد ندیم، پرویز بھنڈارا ، سمیرہ نذیر ، قاسم فاروق ،خواجہ عمران زبیر،میاں وقار الدین ،ڈاکٹر نجم الدین اور یوسف جمیل رضوی بھی امیدواروں میں شامل ہیں۔دوسری جانب اس بار احمد نواز سکھیرا و ڈاکٹر رزاق گروپ مدمقابل ہے اور اسکی فہرست ابھی جاری ہونا باقی ہے ۔ جمخانہ الیکشن 14 فروری 2026 کو ہونگے۔ پولنگ صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہوگی۔ کاغذاتِ نامزدگی 19 جنوری سے جاری ہونگے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

فٹ پاتھ پر موٹر سائیکل چلانے والوں کیخلاف کارروائی کا حکم

نوجوان وکلا کیلئے اکیڈمی بنا ئی جائیگی :صدر سیالکوٹ بار

علی پورچٹھہ :بس سٹینڈ پر پینے کا پانی نہ واش روم کی سہولت

منڈی بہاؤالدین:جماعت اسلامی نے عوامی ریفرنڈم کے شیڈول کا اعلان کر دیا

بزمِ اہلِ سخن کامونکے کے زیرِ اہتمام صدائے جالب کے عنوان سے ادبی تقریب

سیالکوٹ:2 نوجوان کا نہم کے طالبعلم پر ڈنڈوں سے تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن