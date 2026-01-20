صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپیکر پنجاب اسمبلی کی سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم سے ملاقات

  • لاہور
سپیکر پنجاب اسمبلی کی سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم سے ملاقات

لاہور (سیاسی نمائندہ) سپیکر پنجاب اسمبلی و قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان نے مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے امیر سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔۔

 ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور موجودہ سیاسی صورتحال اور عوامی فلاح سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔اس موقع پر ملک محمد احمد خان نے مرکزی جمعیت اہلحدیث کے رہنما حافظ اسامہ عبد الکریم کو حلقہ PP-289سے بلا مقابلہ رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہونے پر دلی مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس