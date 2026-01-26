اشٹام پیپرز کی فیسوں میں بے پناہ اضافہ، سائلین پریشان
طلاق، ڈومیسائل، یوٹیلیٹی کنکشنز اور معاہدوں کی فیسوں میں کئی گنا بڑھ گئیں
لاہور (این این آئی) حکومت نے اشٹام پیپرز کی فیسوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا جس سے سائلین پریشان ہوگئے ۔کم سے کم ای اشٹام پیپر کی مالیت 100روپے سے بڑھا کر 300روپے کر دی گئی، طلاق اشٹام پیپر کی قیمت 100روپے سے بڑھا کر 1000روپے کی گئی ہے جبکہ بچوں کے نئے سکولز میں داخلوں اور جاب کیلئے ڈومیسائل اشٹام پیپر فیس بھی 100روپے سے بڑھا کر 500روپے کر دی گئی ہے ۔بجلی، سوئی گیس اور پانی کے نئے کنکشن اشٹامپ فیس بھی 100روپے کی بجائے اب 1000روپے ہوگی، پراپرٹی سیلز ایگریمنٹ ای اشٹام پیپر کی فیس 1200روپے سے بڑھا کر 3ہزار روپے کر دی گئی ہے ۔پراپرٹی کے علاوہ کسی بھی معاہدے کیلئے استعمال ہونے والے ای اشٹام پیپر کی فیس 100روپے سے بڑھا کر 500روپے کر دی گئی ہے ۔اس کے علاوہ 5لاکھ روپے تک معاہدے کیلئے ای اشٹام پیپر کی فیس 1200سے بڑھا کر 3ہزار جبکہ 5لاکھ روپے سے 10لاکھ روپے تک معاہدے کی فیس 6ہزار کر دی گئی، ڈیڑھ کروڑ روپے سے زائد مالیت کیلئے استعمال ہونے والے اشٹام پیپر کی فیس میں 20ہزار روپے اضافہ کیا گیا۔پاور آف اٹارنی کے ای اشٹام پیپر فیس 1500سے 1800روپے کر دی گئی، اشٹام پیر کیلئے سائل کے نام پر موبائل فون کی سم بھی لازمی قرار دی گئی۔