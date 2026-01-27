بسنت:تنصیبات حفاظت ،گرڈ سٹیشنز پر سیفٹی نیٹ لگانے کا فیصلہ
پتنگ بازی پر حادثات سے بچاؤ کیلئے حفاظتی جال نصب کیے جا رہے ،لیسکو چیف
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )لیسکو کا بسنت کے دوران بجلی کی تنصیبات کو محفوظ رکھنے کیلئے گرڈ سٹیشنوں پر سیفٹی نیٹ لگانے کا فیصلہ ، اندروان شہر کے اہم گرڈ سٹیشنز پر سیفٹی نیٹ کی تنصیب ہوگی جسکے باعث آج بروز منگل موچی گیٹ اور بھاٹی گیٹ گرڈ سٹیشنز سے بجلی کی فراہمی متاثر رہے گی، آج صبح 9 سے دوپہر 1 بجے تک موچی گیٹ گرڈ سٹیشن سے منسلک فیڈرز گوالمنڈی، لطیف، اکبری گیٹ، الحدید بازار، نشتر روڈ، والڈ سٹی، نواز شریف ہسپتال، لنڈا بازار،دہلی گیٹ، برانڈرتھ روڈ، میو ہسپتال، سرکلر روڈ اور فوارہ چوک شام 4 سے رات 8 بجے تک بھاٹی گیٹ گرڈ سٹیشن سے منسلک فیڈرز کچہری روڈ، ابراہیم روڈ، علی ہجویری، امیر روڈ، قصور پورہ، پیر مکی، واسا، مائیکرو حبیب،راوی کالونی،احمد علی روڈ، راشد روڈ، گنج بخش، اردو بازار، فصیل روڈ، داتا دربار کمپلیکس اور لیڈی ولنگڈن ہسپتال کے علاقوں میں بجلی سپلائی معطل رہے گی، چیف ایگزیکٹولیسکو انجینئر رمضان بٹ کا کہنا ہے کہ وزیراعلیٰ مریم نواز کی ہدایات پر بسنت پر بجلی کے نظام کو محفوظ بنانے کیلئے جامع حکمت عملی مرتب کی ہے ۔پتنگ بازی کے دوران حادثات سے بچاؤ کیلئے گرڈ سٹیشنز میں حفاظتی جال نصب کیے جا رہے ہیں، ڈائریکٹر آپریشنز عمران محمود اور چیف انجینئر ٹی اینڈ جی آفتاب بٹ کی نگرانی میں حفاظتی کام تیزی سے جاری ہے ۔دریں اثنا صوبائی وزیر توانائی فیصل ایوب کھوکھر نے لیسکو سمیت دیگر متعلقہ اداروں سے بسنت کے دوران لاہور میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی اور بجلی کے ترسیلی نظام کو محفوظ بنانے کیلئے سفارشات طلب کرلیں ۔ذرائع کے مطابق لیسکو بجلی کے ترسیلی نظام کو محفوظ بنانے کیلئے تفصیلی پلان دے گا، شہر میں لٹکتی تاروں کو کلیئر کرنے کیلئے بھی اقدامات کیے جائینگے ۔