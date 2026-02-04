صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بسنت :جنرل ہسپتال میں ملازمین کی چھٹیاں منسوخ

  • لاہور
بسنت :جنرل ہسپتال میں ملازمین کی چھٹیاں منسوخ

ہسپتال 6 اور7 فروری کو آؤٹ ڈور معمول کے مطابق کھلا رہے گا

لاہور(اے پی پی)لاہور جنرل ہسپتال میں یومِ کشمیر اور جشنِ بسنت کے پیشِ نظر تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مریضوں کو بلا تعطل طبی سہولیات کی فراہمی کیلئے ہیلتھ پروفیشنلز الرٹ رہیں گے ۔ پرنسپل امیرالدین میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل نے بتایا کہ ان ایام کے دوران 5 سے 8 فروری تک تمام ملازمین کی چھٹیوں پر مکمل پابندی عائد رہے گی جبکہ ہسپتال 6 اور7 فروری کو آؤٹ ڈور مریضوں کے لیے معمول کے مطابق کھلا رہے گا۔انہوں نے ایم ایس پروفیسر ڈاکٹر فریاد حسین اور نرسنگ سپرنٹنڈنٹ صائمہ فتح کو ہدایت کی کہ ایمرجنسی سمیت تمام شعبوں کا عملہ ہمہ وقت الرٹ رہے جبکہ غیر حاضر ملازمین کے خلاف فوری اور سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے ۔اس موقع پر ایم ایس پروفیسر ڈاکٹر فریاد حسین نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ایمرجنسی میں جان بچانے والی ادویات کی وافر مقدار دستیاب ہے اور بلڈ بینک میں خون کا مناسب ذخیرہ بھی یقینی بنا لیا گیا ہے ۔ تمام ایمبولینسز کو اسٹینڈ بائی رکھا گیا ہے جبکہ شعبہ ورکس کو جنریٹرز ہمہ وقت فعال رکھنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پر صدر کی دو مارکیٹیں سربمہر،200سے زائد دکانیں بند

تمام ڈویژنز میں 10مراکز امتیاز قائم ہونگے ،وزیراعلیٰ

اگر وزیراعظم گھر نہیں جارہے تو میں بھی نہیں جارہا، میئر

کوئی بچہ ویکسی نیشن سے محروم نہ رہے ،کمشنر کی ہدایت

غیرتسلی بخش کارکردگی پرجواب طلبی ہوگی،آئی جی

سیاسی قیادت کے خلاف مقدمات بزدلانہ ،سیف الدین

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر