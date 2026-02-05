صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی مسلم لیگ کا موڑکھنڈا میں استقبالِ رمضان پروگرام

  • لاہور
مرکزی مسلم لیگ کا موڑکھنڈا میں استقبالِ رمضان پروگرام

ننکانہ صاحب(خبر نگار)پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیرِ اہتمام قصبہ موڑکھنڈا میں استقبالِ رمضان پروگرام کا انعقاد۔

مہمانِ خصوصی صوبائی صدر چودھری سرور ،ضلعی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر ثاقب مجید، سابق ایم پی اے ابرار شاہ، سیکرٹری جنرل موڑکھنڈا انس شاہین، حافظ طارق ضیاو دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا ۔چودھری سرور نے تحصیل موڑکھنڈا سے انٹرا پارٹی الیکشن میں کامیاب نمائندوں کو مبارکباد دیتے کہا کہ مرکزی مسلم لیگ نچلی سطح تک عوامی مسائل حل کیلئے متحرک ہے ۔انس شاہین نے کہا ماہِ رمضان میں مستحق افراد کیلئے سحری و افطاری کے فری دسترخوان لگائے جائینگے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گوجرانوالہ ،گجرات ڈویژن میں 23 بازار لگانے کا فیصلہ

6200 پتنگیں ،220 گوٹیں ڈور برآ مد ، 3 ملزم گرفتار

ہیڈبمبانوالہ، سترا ہ:وارداتوں میں شہری رقم ، موبائل فونز سے محروم

کامونکے :ٹریفک حادثات میں موٹر سائیکل سوار سمیت 8 افراد زخمی

لالہ موسیٰ :رہائشی علاقوں میں متعدد غیر قانونی گودام سیل

پنڈی بھٹیاں:سوشل میڈیا پر ہوائی فائرنگ کی ویڈیو وائرل کرنیوالا گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن