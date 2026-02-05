صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیرقانونی عمارتوں کیخلاف آپریشن، 51 املاک سربمہر

  • لاہور
غیرقانونی عمارتوں کیخلاف آپریشن، 51 املاک سربمہر

لاہور(اے پی پی)ایل ڈی اے ٹاؤن پلاننگ ونگ نے غیرقانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف ایل ڈی اے کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن کرکے 51 املاک سربمہر کردیں۔

ایل ڈی اے ٹیموں نے گلبرگ،ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن،اویسیہ سوسائٹی، کینال روڈ اور مصطفی ٹاؤن میں آپریشن کیا۔ایل ڈی اے ٹیموں نے غیرقانونی کمرشل استعمال، کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پرگلبرگ،ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن میں 21 املاک سربمہر کردیں ۔ کینال روڈ پر10املاک اور اویسیہ سوسائٹی میں 20 املاک سیل کی گئیں۔ٹیموں نے ریکوری آپریشن کے دوران مصطفی ٹاؤن میں15املاک سربمہر کیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بھیرہ بار کے وفد کی وزیر قانون سے ملاقات، وکلا مسائل پر گفتگو

اسسٹنٹ کمشنر اور ایس ڈی پی او کی زیر صدارت تحصیل پتنگ بازی کمیٹی کا اجلاس

ڈپٹی کمشنر کا صبح سویرے شہر کا دورہ،صفائی کا تفصیلی جائزہ لیا

وزیراعلیٰ کی ہدایت پر سلانوالی کی تزین و آرائش جاری

ڈپٹی کمشنر بھکر کا ڈی ایچ کیوہسپتال کا دورہ،تفصیلی معائنہ

شٹل ٹرین میانی کے قریب گاڑی سے ٹکرا گئی ،ایک زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن