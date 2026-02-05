صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالجز میں نان ٹیچنگ سٹاف کی اجارہ داری ختم کرنے کا فیصلہ

  • لاہور
کالجز میں نان ٹیچنگ سٹاف کی اجارہ داری ختم کرنے کا فیصلہ

برسوں سے ایک ہی پوسٹ پرتعینات ملازمین کو تبدیل کرنے کی تیاری

لاہور(خبر نگار)لاہور ڈویژن کے کالجز میں نان ٹیچنگ سٹاف کی اجارہ داری ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ۔ برسوں سے ایک ہی پوسٹ اور ایک ہی کالج میں تعینات ملازمین کو تبدیل کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے ۔ تفصیلات کے مطابق لاہور ڈویژن کے سرکاری کالجز میں نان ٹیچنگ سٹاف کی اجارہ داری ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق عرصہ دراز سے ایک ہی پوسٹ پر تعینات کلرکس اور دیگر نان ٹیچنگ ملازمین کو ہٹانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے ۔بعض نان ٹیچنگ سٹاف گزشتہ تیس تیس سال سے ایک ہی کالج میں تعینات ہے ، جس کے باعث انتظامی معاملات میں اجارہ داری قائم ہو چکی ہے ۔تمام نان ٹیچنگ سٹاف کا مکمل ڈیٹا جمع کر لیا گیا ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ اس عمل میں سٹاف کو ضلع بدر نہیں کیا جائے گا، بلکہ نان ٹیچنگ ملازمین کو ایک کالج سے اٹھا کر اسی ڈویژن کے دوسرے کالجز میں تعینات کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

عوامی خدمت کی فراہمی،زیرو ٹالرنس نافذ

امتحانی نظام میں اصلاحات نافذ،انٹر طلبہ کی بائیو میٹرک حاضری لازمی قرار

نجی کلینک میں کام کرنیوالی نرس اغواء

ناجائز اسلحہ رکھنے پر چار افراد گرفتار

اشتہاری فرارکرانے پر مقدمہ درج

آوارہ کتوں کاگلی میں کھیلتی ہوئی تین سالہ بچی پر حملہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن