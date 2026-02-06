صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے آئی پی پی پنجاب کے زیر اہتمام ریلی

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)یوم یکجہتی کشمیرپر وفاقی وزیر مواصلات اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے کہا کہ خطہ کشمیر کی تقدیر کشمیری بہن بھائی اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے۔

 آج پاک فوج قومی ادارے اور پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں،انہوں نے کہا کہ کشمیروں کو ان کا حق خودارادیت دینا اقوام عالم کی ذمہ داری بن چکی ہے ۔عبدالعلیم خان نے کہا کہ 5فروری کے دن پاکستان قوم کا کشمیروں سے بھرپور اظہار یکجہتی اس قومی سوچ کا عکاس سے جو قائداعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہہ رگ قرار دے کر دیا تھا۔

گوجرانوالہ

ہسپتالوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ سو فیصد ادویات فراہمی کا حکم

حق خودارادیت دینا ہی مسئلہ کشمیر کا واحد حل ،جاوید قصوری

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس کے زیر اہتمام یکجہتی کشمیر تقریب

نہتے کشمیریوں کی جدوجہد ضرور رنگ لائیگی ‘ پیر دائود رضوی

پوری قوم کشمیری عوام کی حمایت جاری رہے گی، صبا اصغر

سرکاری سکولوں کی 700طالبات میں یونیفارم اور شوز تقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ