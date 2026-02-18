صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کا چھاپہ، 71ہزار لٹر زائدالمیعاد مشروبات کی بوتلیں برآمد

  • لاہور
فوڈ اتھارٹی کا چھاپہ، 71ہزار لٹر زائدالمیعاد مشروبات کی بوتلیں برآمد

شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی شیخوپورہ کی فوڈ سیفٹی ٹیموں نے فیصل آباد روڈ پر واقع معروف بیوریجز برانڈ کے۔۔۔

ہول سیل ڈیلر کے گودام پر چھاپہ مار کر وہاں سے مختلف برانڈز کی تقریباً 70900لٹر زائد المیعاد بو تلیں قبضہ میں لے لیں۔گودام میں موجود ملزم کو گرفتار کرکے تھانہ بھکھی میں مقدمہ درج کروادیا گیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے ضبط شدہ بوتلیں تلف کردیں جبکہ صفائی کے ناقص انتظامات اور لائسنس نہ ہونے پر گودام کو سر بمہر کرد یا ۔

 

