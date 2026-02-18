صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہسپتالوں کی اوپی ڈیزمیں محکمانہ احکامات کی خلاف ورزی

  • لاہور
ہسپتالوں کی اوپی ڈیزمیں محکمانہ احکامات کی خلاف ورزی

جنرل ہسپتال اوپی ڈی میں کھانسی،نزلہ زکام ،الرجی ، گائنی کی ادویات ناپید

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )سرکاری ہسپتالوں کے آؤٹ ڈورز شعبوں میں محکمہ صحت کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ،لاہور جنرل ہسپتال کے آؤٹ ڈور میں ادویات نایاب ہوگئیں۔ ہسپتال انتظامیہ مریضوں کو سوفیصد مفت ادویات دینے میں ناکام،ہسپتال ذرائع کے مطابق کھانسی کا سیرپ، الرجی کی گولیاں ، گائنی کی میڈیسن آؤٹ ڈور میں نایاب ہیں۔ اسی طرح آؤٹ ڈور میں کیلشیم اور وٹامن کمی کی ادویات سمیت قبض کا سیرپ بھی نایاب ہوچکا ہے ۔مریضوں کی بڑی تعداد روزانہ مایوس ہوکر جارہی ہے ۔محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے نوٹیفکیشن میں کریٹیکل اسنشل میڈیسن لسٹ میں 146 ادویات شامل ہیں جبکہ جنرل ہسپتال کے آؤٹ ڈور میں صرف 41ادویات مہیا کی جارہی ہیں۔محکمہ صحت کے ترجمان حماد رضا کا کہنا ہے کہ ہمیں کسی بھی ہسپتال سے ایسی کوئی شکایت نہیں آئی،آئے تو انتظامیہ سے کہہ کر فوری شکایت کا ازالہ کیا جاتا ہے ، ہم وزیر اعلی ٰکی ہدایت پر تمام ہسپتالوں میں مفت ادویات مہیا کررہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ریجن کو جرائم سے پاک کریں گے :آر پی او گوجرانوالہ

کامونکے :ٹائر جلانے والی فیکٹری کا زہریلا دھواں وبال جان

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس میں شجرکاری ،کچن گارڈننگ پر تقریب

لالہ موسیٰ شہرکے اندر دونوں اوورہیڈبرج ٹوٹ پھوٹ کاشکار

رمضان المبارک میں فوڈ سیفٹی کے حوالے سے ٹیمیں تشکیل

وزیرآباد میں ریڑھی بازار کا افتتاح

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق