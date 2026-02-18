صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھی ، آئل نرخ مسلسل بڑھاکرکمپنیوں نے رمضان آفر لگادی

  • لاہور
گھی ، آئل نرخ مسلسل بڑھاکرکمپنیوں نے رمضان آفر لگادی

دسمبرمیں درجہ اول گھی 580،دام بڑھاکر 605کرکے 15روپے کمی کا’’ڈرامہ ‘‘

لاہور( کامرس رپورٹر)گھی و کوکنگ آئل کے نرخوں میں کمی کا’’ڈرامہ ‘‘، دسمبر میں ملنے والا درجہ اول گھی 580 روپے کلو تھا ۔ کمپنیوں نے نرخوں میں مسلسل اضافہ کرکے قیمت605 روپے تک پہنچاکر رمضان آفر لگاکر 15 روپے کمی کردی۔ کمپنیوں کا ’’کمال‘‘پہلے دام بڑھاؤ پھر آفر لگا کر قیمتیں کم کردو ۔درجہ اول گھی و آئل بنانیوالی کمپنیوں نے پہلے قیمتیں بڑھائیں پھر رمضان آفر لگادی،دسمبر2025 میں درجہ اول گھی 580 روپے کلو تھاجسے مسلسل مہنگا کرکے 605 روپے کلو کی سطح پر پہنچایا گیااب کمپنیوں نے وہی 580 والا گھی 15 روپے کی آفر لگا کر 590 روپے کلو کردیا،یہی کچھ درجہ اول کے خوردنی تیل کیساتھ کیاگیا،درجہ دوم گھی 530 روپے کلو پر برقرار ہے ، آئل کے نرخ 10 روپے بڑھاکر قیمت 540 روپے لٹر کردی گئی ۔صدرکریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن حافظ عارف کاکہناہے کہ کمپنیاں عرصہ سے ہر سال قیمتوں میں اضافہ کرتی ہیں پھر رمضان آفر کے نام پر کم کر دیتی ہیں ـ جبکہ خریداروں کاکہناہے کہ پہلے قیمتیں بڑھائی گئیں پھر ریلیف کے نام پر کم کردیں یہ کونسی کمی ہے ؟۔گھی و کوکنگ کا استعمال ماہ رمضان میں معمول کے مقابلے زیادہ ہوجاتا ہے ، کمپنیاں اسی کا فائدہ اٹھاتی ہیں ـ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

نامکمل منصوبوں کو بر وقت مکمل کیا جائے، وزیر ہائوسنگ

مسلم لیگ ض کے انٹر اپارٹی الیکشن اعجاز الحق بلامقابلہ صدر منتخب

آئی جی اسلام آباد کی زیر صدارت آپریشنل کمانڈرز کانفرنس

راولپنڈی، سیدپور روڈ پر تجازات کیخلاف آپریشن،فٹ پاتھ صاف

ملاوٹی خوراک، 6 ماہ میں 132 مقدمات، 181 یونٹس سیل

پمز، ڈاکٹر رضوان تاج کے کنٹریکٹ میں توسیع کیلئے ایف پی ایس سی سے این او سی طلب

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق