صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری، مسائل سنے، ناقص تفتیش پر شوکازجاری

  • لاہور
ڈی آئی جی کی کھلی کچہری، مسائل سنے، ناقص تفتیش پر شوکازجاری

لاہور(کرائم رپورٹر)ڈی آئی جی انویسٹی گیشن ذیشان رضا نے نجی شادی ہال کوٹ لکھپت میں کھلی کچہری لگائی، ایس پی انویسٹی گیشن ماڈل ٹاؤن شاہد نواز ورائچ، ڈی ایس پیز، انچارج انویسٹی گیشنز اور تفتیشی افسرہمراہ تھے۔

اوورسیز پاکستانیز نے بھی اپنے مسائل پیش کئے ۔ڈی آئی جی نے شہریوں کے مسائل سنے اور متعدد درخواستوں پر موقع پر ہی احکامات جاری کیے اور ناقص تفتیش پر چند تفتیشی افسروں کی سرزنش کرتے ہوئے شوکاز نوٹس بھی جاری کیے اور واضح کیا کہ میرٹ پر کوئی سمجھوتہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کھلی کچہریوں کا مقصد عوام کا پولیس پر اعتماد بحال رکھنا اور شہریوں کو فوری ریلیف فراہم کرنا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد