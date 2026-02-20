صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہ صیام :سکیورٹی، ٹریفک پلان مرتب

  • لاہور
ماہ صیام :سکیورٹی، ٹریفک پلان مرتب

لاہور(کرائم رپورٹر)پنجاب پولیس نے ماہ صیام کے موقع پر لاہور سمیت صوبے کی 32 ہزار سے زائد مساجد، 2 ہزار سے زائد امام بارگاہوں اور 500 سے زائد اقلیتی عبادت گاہوں کیلئے جامع سکیورٹی پلان ترتیب دیدیا۔

 جبکہ سٹی ٹریفک پولیس لاہور نے بھی ماہِ رمضان کے دوران ٹریفک کی موثر روانی یقینی بنانے کیلئے خصوصی ٹریفک پلان تشکیل دیدیا ۔ سی ٹی او ڈاکٹر اطہر وحید نے بتایا کہ ٹریفک پولیس 24 گھنٹے ڈیوٹی انجام دے گی۔ تاکہ شہریوں کو سحر، افطار اور تراویح کے اوقات میں آمدورفت میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان بڑے منافع خور بے لگام چھوٹے دوکانداروں کی شامت

افسروں کی پیشہ ورانہ تربیت کیلئے 3روزہ تربیتی سیمینار

کمشنر کا نگہبان رمضان سہولت اور ریہڑی بازاروں کا دورہ

پرائس میکنزم کی خلاف کرنیوالی دو درجن سے زیادہ دکانیں سیل

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ٹی ایچ کیو ہسپتال قائدآبادکا اچانک دورہ

قصبہ ودھن میں دریائے جہلم کے کٹاؤ کا اعلی سطح کا نوٹس

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ