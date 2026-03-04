صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی یو جے کی کوئٹہ پریس کلب میں پولیس داخلے کی مذمت

  • لاہور
پی یو جے کی کوئٹہ پریس کلب میں پولیس داخلے کی مذمت

لاہور (سٹاف رپورٹر ) پنجاب یونین آف جرنلسٹس نے کوئٹہ پریس کلب میں پولیس کے زبردستی داخلے اور صحافیوں کو پریس کانفرنس کی کوریج سے روکنے کے اقدام کی شدید مذمت کی ہے اور۔۔۔

 اسے آزادی صحافت پر سنگین حملہ قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی سے ذمہ داری پولیس حکام کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔ پی یوجے کے صدر نعیم حنیف ،جنرل سیکرٹری قمرالزمان بھٹی ودیگر عہدیداروں نے اپنے مذمتی بیان میں کہا ہے کہ کسی بھی مسئلہ کا حل اسے زور زبردستی دبانے اور طاقت کا استعمال کرنے سے نہیں ہوتا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بدلتے حالات میں جنگ کے طریقہ کار بھی بدل چکے ، کمشنر

آر پی او شہزاد آصف خان کا کھلی کچہری کا انعقاد

75 فیصد سے کم ٹیکس ریکوری پر کارروائی ہو گی ڈی جی ایکسائز

شہدائے پولیس کی فیملیز کی ویلفیئرترجیح ، ڈی پی او

تعلیمی اداروں کی حفاظت کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات پر غور

بینکوں اور سکیورٹی کو مزید موثر بنانے کے لیے خصوصی چیکنگ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی