صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریدکے اور گردونواح میں اتائیوں کے کلینکس کی بھرمار

  • لاہور
مریدکے اور گردونواح میں اتائیوں کے کلینکس کی بھرمار

مریدکے(نمائندہ دنیا)مریدکے اور گردونواح میں اتائیوں کی بھرمار،جعلی ڈینٹل کلینکس اور بغیر لائسنس میڈیکل سٹورز کی بڑھتی تعداد شہریوں کی صحت کیلئے سنگین خطرہ بن گئی۔۔۔

 جبکہ ڈرگ انسپکٹرز اور ضلعی محکمہ صحت کے حکام خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ دنیا سروے کے مطابق شہر مریدکے اور گردونواح کی آبادیوں میں غیر مستند افراد پی ایم ڈی سی اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی رجسٹریشن کے بغیر بیماریوں کا علاج کرنے میں مصروف ہیں اور حساس ڈینٹل پروسیجرز بھی غیر معیاری آلات سے انجام دیئے جا رہے ہیں۔ شہریوں نے سیکرٹری ہیلتھ پنجاب اور سی ای او ہیلتھ شیخوپورہ سے مشترکہ آپریشن کا مطالبہ کیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

وہاڑی : 7 کروڑ روپے کی ترقیاتی سکیمیں منظور

ڈی پی او نے پولیس افسروں کو انعامات سے نوازا

10کلو آٹے کا تھیلا 850 روپے میں دستیاب : امجد منیر

ایم ڈی اے کی ناجائز قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی

وہاڑی میں مردہ گوشت فروخت کرنے والے گرفتار

شہری کی فصل برباد کرنے پر 2 افراد کیخلاف مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی