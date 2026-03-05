صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہربنس پورہ :رکشہ پارک کرنے کا تنازع، فائرنگ سے 1 شخص زخمی

  • لاہور
ہربنس پورہ :رکشہ پارک کرنے کا تنازع، فائرنگ سے 1 شخص زخمی

لاہور(کرائم رپورٹر)ہربنس پورہ میں رکشہ پارک کرنے کے تنازع پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔

تفصیلات کے مطابق ہربنس پورہ کے علاقے میں رکشہ ڈرائیورز جمیل عرف بھیا اور سلمان کے درمیان سٹینڈ پر رکشہ لگانے کے جھگڑے کے بعد جمیل نے طیش میں آکر اپنے ساتھی اشفاق کے ہمراہ اندھا دھند فائرنگ کر دی ،اس دوران فائرنگ کی زد میں آکر خادم حسین کی ٹانگ میں گولی لگ گئی جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ، اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیاجبکہ دوسرے ملزم کی تلاش جاری ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈی ایچ کیو میں جدید الٹراساؤنڈ اور سی ٹی اسکین شعبہ کا افتتاح

بھیرہ اشیا کی قیمتوں کا جائزہ، اسسٹنٹ کمشنر کی سخت ہدایت

بھاگٹانوالہ میں پٹرول کی قلت، شہری شدید مشکلات کا شکار

میونسپل کمیٹی اور پیرا فورس کا تجاوزات کے خلاف آپریشن

بھاگٹانوالہ :رمضان کے دوران خودساختہ مہنگائی، شہری پریشان

کالاباغ بازار میں صفائی کے ناقص انتظامات، شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی