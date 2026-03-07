صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو گروپوں میں فائرنگ لڑکی سمیت 2 افراد زخمی

  • لاہور
دو گروپوں میں فائرنگ لڑکی سمیت 2 افراد زخمی

تلونڈی(نامہ نگار)تلونڈی کے نواحی گاؤں کھوکھر ٹوچر میں دو گروپوں میں فائرنگ کے نتیجے میں لڑکی سمیت 2 افراد زخمی ہوگئے ۔

 پولیس ذرائع کے مطابق ابراہیم اور گوہر گروپ کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ناصر محمود اور اس کی بہن عائشہ بی بی زخمی ہوئے جنہیں فوری طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ذرائع کے مطابق دونوں گروپوں کے درمیان معمولی تلخ کلامی ہوئی جو بعد ازاں جھگڑے اور فائرنگ میں تبدیل ہو گئی۔ایس ایچ او تھانہ الہ آباد کا کہنا ہے کہ واقعہ میں ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائیگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری نالاں فیصلہ مہنگائی بم قرار دیدیا

انصاف کیلئے بار اور بینچ کا اعتماد ضروری :جسٹس سلطان تنویر

ایران نے طاغوتی طاقتوں کا غرور خاک میں ملا دیا :وقاص رضا

سیالکوٹ کے 55 ہزارخاندان راشن کارڈ سے مستفید

تعلیم و تر بیت کے بغیر مہذب معاشرے کی تشکیل نہیں ہو سکتی :عمران بھٹی

گجرات میں سیوریج بہتری کیلئے اقدامات کر رہے :بلال یاسین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو