صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بورڈ امتحانات کے پریکٹیکل نمبرز نئے نظام کے تحت دینے کا فیصلہ

  • لاہور
بورڈ امتحانات کے پریکٹیکل نمبرز نئے نظام کے تحت دینے کا فیصلہ

نئے نظام کو فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اور کمپیوٹر کے پریکٹیکل امتحانات میں نافذ کیا جائیگا

لاہور(آن لائن) پنجاب میں بورڈ امتحانات کے پریکٹیکل نمبرز نئے نظام کے تحت دینے کا فیصلہ کرلیا گیا ہے ۔پنجاب میں پریکٹیکل امتحانات کے نمبروں سے متعلق طویل عرصے سے تعلق اور رشوت کا کلچراب ختم ہوگا۔ طلبہ کے پریکٹیکل کے نمبرزاب دوحصوں میں تقسیم ہوں گے ،تحریری حصہ براہ راست بورڈ کے سنٹرل مارکنگ سسٹم کے تحت چیک ہوگا جبکہ سنٹر میں موجود ممتحن صرف وائیوا اورعملی کارکردگی کے محدودنمبر دے سکے گا، نئے نظام کو فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اور کمپیوٹر کے پریکٹیکل امتحانات میں نافذ کیا جائے گا۔حکام کے مطابق نئی پالیسی کا اطلاق پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز میں ہوگا۔تعلیمی ماہرین کے مطابق اس فیصلے سے پریکٹیکل امتحانات میں شفافیت بڑھے گی اورطلبہ کونمبرزحاصل کرنے کے لیے حقیقی کارکردگی دکھانا ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سر گنگا رام کی تاریخی حویلی کی بحالی کیلئے اقدامات کیے جائینگے : کمشنر

کچہری بازار بیوٹیفکیشن منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا جناح پارک میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ

ذخیرہ اندوزی کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کی ہدایت

منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری : ڈاکٹر نوید عاطف

ٹوبہ :رمضان میں کھجور کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی