صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکول ایجوکیشن کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس،مختلف امور پرغور

  • لاہور
سکول ایجوکیشن کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس،مختلف امور پرغور

سکول انفارمیشن کمیٹی کی سابقہ ہدایات پر عملدرآمد کی رپورٹ بھی زیرِ بحث آئی

لاہور (سیاسی نمائندہ)سکول ایجوکیشن کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس ملک نوشیر خان انجم لنگڑیال، ایم پی اے کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں کمیٹی کے ارکان، پارلیمانی سیکرٹری برائے سکول ایجوکیشن اور سکول ایجوکیشن و قانون کے محکموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔کمیٹی نے زیرو آور نوٹسز کا جائزہ لیا جن کی جانب سے نجی پبلشرز کے ساتھ رائلٹی کے مسائل شامل تھے ، اس کے علاوہ ٹرانسفر ریشنلائزیشن پالیسی، امتحانات اور نصاب سے متعلق معاملات پر بھی غور کیا گیا۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور سکول انفارمیشن سسٹم سے متعلق کمیٹی کی سابقہ ہدایات پر عملدرآمد کی رپورٹ بھی زیرِ بحث آئی۔چیئرمین نے متعلقہ محکمے کو ہدایت دی کہ متعلقہ پالیسیوں کا جائزہ لے کر ان میں ضروری ترمیم کی جائے ، ٹرانسفر ریشنلائزیشن کے عمل میں مشکلات کا شکار کیسزخصوصاً دائمی بیماری سے متاثرہ افرادکو مدِنظر رکھا جائے اور امتحانات و نصاب سے متعلق انتظامی امور کو بہتر بنایا جائے ۔ ایجنڈا آئٹمز کو مزید کارروائی اور تصدیق کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جہانیاں میں پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو زخمی، دوسرا فرار

ڈی پی او آفس خانیوال میں روزانہ کھلی کچہری کا انعقاد

خانیوال،انتظامیہ کے عیدالفطر کے پیشگی انتظامات شروع

250 مستحق خاندانوں میں رمضان فوڈ پیکیج تقسیم

عید سے قبل چوری و ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ گئیں، شہری خوفزدہ

یومِ شہادت حضرت علیؓ پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی