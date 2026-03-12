صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکز ختم نبوت جا معہ عثمانیہ میں شہادت علی ؓ سیمینار

  • لاہور
مرکز ختم نبوت جا معہ عثمانیہ میں شہادت علی ؓ سیمینار

آپ ؓکی زندگی امت مسلمہ کیلئے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے :مقررین

لاہور(سیاسی نمائندہ)خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی ؓ کی شہادت کے حوالے سے مرکز ختم نبوت جا معہ عثمانیہ ختم نبو ت چناب نگر میں مقررین نے شہادت علی ؓ سیمینار سے خطاب کرتے ہو ئے کہا ہے کہ خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات مجموعہ کمالات تھی، آپؓ میں عجزو انکساری نمایاں تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی امت مسلمہ کیلئے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے ، آپؓ نے اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف کے قیام کی بھرپور کوششیں کیں، آپؓ علم کے اعلیٰ درجات پر فائز تھے ، آپ کا دور خلافت تاریخ اسلام میں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، مولانا قاری شبیر احمد عثمانی،مولانا قاری محمد سلمان عثمانی،مولانا خلیل احمد اشرفی،مولانا احسن رضوان عثمانی،مولانا علامہ محمد قادری و دیگر نے کہا کہ آپؓ کا دور خلافت عدل و شجا عت کا نما یاں پیکر ہے جو تا قیامت کے حکمرانوں کے لیے نمونہ حیات ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فرائض میں کوتاہی ہر گز برداشت نہیں ہو گی:عائشہ رضوان

چیلنجز سے نمٹنے کیلئے زرعی یونیورسٹی میں ایگریکلچرل فورم اجلاس

کمالیہ:اسسٹنٹ کمشنر کا ٹرانسپورٹ اڈوں اور مارکیٹس کا معائنہ

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کے اقدامات

سٹیپ کے زیر اہتمام ڈیجیٹل وائس احتساب و عکاسی فورم کا انعقاد

گرانفروشی کیخلاف کارروائیاں، 95 ہزار جرمانہ، 3 افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی