قائمہ کمیٹی :سوسائٹیز بل 2026 متفقہ طور پر منظور
حکومت کو احتجاج و دیگر سرگرمیوں کو منظم کرنے کا اختیار حاصل ہوگا
لاہور (سیاسی نمائندہ)پنجاب اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی میٹنگ صفدر حسین ساہی، ایم پی اے کی زیرِ قیادت منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں پنجاب اسمبلی اور دیگر سرکاری محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی۔میٹنگ کے دوران دو بلز، پنجاب ہائی سکیورٹی زونز (اسٹیبلشمنٹ) بل 2026 اور پنجاب وقف، ٹرسٹس اینڈ کوآپریٹو سوسائٹیز (مانیٹرنگ) بل 2026، متفقہ طور پر منظور کیے گئے ۔پنجاب ہائی سکیورٹی زونز (اسٹیبلشمنٹ) بل 2026 حکومتِ پنجاب کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ عوامی تحفظ اور سکیورٹی برقرار رکھنے کے لیے بعض علاقوں کو ہائی سکیورٹی زونز اور ڈیزگنیٹڈ ایریاز قرار دے سکے۔ اس قانون کے تحت حکومت کو ان حساس مقامات پر عوامی اجتماعات، احتجاج اور دیگر سرگرمیوں کو منظم کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ یہ قانون حکام کو ایسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کا اختیار بھی دیتا ہے جو عوامی تحفظ یا سکیورٹی کے لیے خطرہ بن سکتی ہوں۔پنجاب وقف، ٹرسٹس اینڈ کوآپریٹو سوسائٹیز (مانیٹرنگ) بل 2026 کا مقصد پنجاب میں وقف املاک، ٹرسٹس اور کوآپریٹو سوسائٹیز کی نگرانی اور ضابطہ کاری کے لیے ایک نظام قائم کرنا ہے۔