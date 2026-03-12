صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب بھر کے 41اضلاع میں کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کا نفاذ

  • لاہور
ایپلیکیشن کی مدد سے گھر بیٹھے تمام اضلاع سے شکایات کا اندراج ہو سکے

لاہور (سٹاف رپورٹر سے ) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر صوبہ بھر میں یکساں شکایتی نظام کا نفاذ،ڈی جی واسا پنجاب طیب فرید اور ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اہم اجلاس،ڈائریکٹر واسا مدثر جاوید نے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے تفصیلی بریفننگ دی، پنجاب بھر کے41 اضلاع میں کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کا نفاذ کر دیا گیا، بریفنگ میں بتایا گیا کہ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم پنجاب بھر سے پانی و نکاسی آب کی عوامی شکایات وصول کرے گا۔پنجاب واسا اینڈرائیڈ موبائل ایپلیکیشن کی مدد سے گھر بیٹھے پنجاب بھر کے تمام 41 اضلاع سے شکایات کا اندراج ہو سکے گا۔1334 ہیلپ لائن اور اینڈرائیڈ موبائل ایپ کے ذریعے شہری پانی کی فراہمی، سیوریج و صفائی، گمشدہ یا ٹوٹے ہوئے مین ہول کورز اور بلنگ سے متعلقہ مسائل کی شکایات ایک ہی مرکزی نظام کے تحت درج کرا سکیں گے ۔ڈی جی واسا پنجاب نے تمام اضلاع میں سروے کروانے کی ہدایات کیں۔

