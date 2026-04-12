صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وقت پر کام مکمل نہ کرنیوالے ٹھیکیدار بلیک لسٹ کرنیکافیصلہ

  • لاہور
وقت پر کام مکمل نہ کرنیوالے ٹھیکیدار بلیک لسٹ کرنیکافیصلہ

تعمیراتی میٹریل کی قیمتیں بڑھانے والی فیکٹریوں کیخلاف کارروائی ہو گی:وزیر ہاؤسنگ

لاہور( سٹاف رپورٹر سے ) وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈویلپمنٹ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس پنجاب ڈویلپمنٹ پلان بارے اہم اجلاس ہوا۔سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل نے واسا پنجاب کے جاری منصوبوں اور پیش رفت بارے آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر بلال یاسین نے کام کی رفتار برقرار نہ رکھنے والے کنٹریکٹرز سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تعمیراتی میٹریل کی قیمتیں بڑھانے اور ذخیرہ اندوزی کرنیوالی فیکٹریوں کیخلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ خطے کے حالات کا بہانہ بنا کر قیمتیں بڑھانے والوں کو رعایت نہیں ملے گی۔ کنٹریکٹرز ،عملہ اور مشینری بڑھائیں،24 گھنٹے کام جاری رکھا جائے گا۔ صوبائی وزیر نے واضح کیا کہ مقررہ وقت میں کام مکمل نہ کرنیوالوں کنٹریکٹرز کو بلیک لسٹ کیا جائے گا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل نے بریفنگ میں بتایا کہ واسا کمپلیکسز کو مزید بہتر اور کم لاگت بنایا جائے گا ۔ایم ڈی واساز کی پرفارمنس کام کی رفتار سے ہی مانیٹر کی جائے گی۔ 15 اضلاع کے ایم ڈیز اور متعلقہ کنٹریکٹرز اجلاس میں شریک تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

