صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بڑھتی مہنگائی پرپنجاب پولیس کے بجٹ میں بڑی کٹوتی

  • لاہور
فورتھ کوارٹر میں محکمہ خزانہ نے آپریشنل فنڈزکا6ارب روپے بجٹ کم کر دیا

لاہور (کرائم رپورٹر )بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اثرات پنجاب پولیس کے بجٹ تک بھی پہنچ گئے ۔بجٹ میں بڑی کٹوتی کر دی گئی ۔انویسٹی گیشن کاسٹ ، یونیفارم سمیت دیگر چیزوں کی خریداری،سکیورٹی اور آپریشنل معاملات میں کٹ لگے گا۔فورتھ کوارٹر میں محکمہ خزانہ نے آپریشنل فنڈزکا6ارب روپے بجٹ کم کر دیا۔پولیس کو رواں مالی سال کے چوتھے کوارٹرمیں 50ارب کے فنڈزملنے تھے ۔فورتھ کوارٹر میں پنجاب حکومت نے پولیس کو 44 ارب کے فنڈز جاری کئے ۔رواں سال 2ارب میں سے صرف194ارب کے فنڈز جاری کئے گئے ہیں۔200ارب میں 83فیصد بجٹ تنخواہوں پر7فیصدتیل اورباقی 10فیصد آپریشنل معاملات پر خرچ ہوتا ہے ۔6 ارب کے کٹ لگنے سے مرکزی خریداری متاثر ہوگی جس سے وردی کی خریداری پر سب سے زیادہ اثر پڑے گا۔ تمام اضلاع سے اضافی فنڈز کی تفصیلات مانگ کر یہ جلد سرنڈرکئے جائیں گے جبکہ سپلیمنٹری گرانٹ میں باقی ماندہ فنڈز مانگے جائیں گے ۔پولیس کے مطابق حکومت نے 6 ارب بروقت جاری نہ کئے تو اہم امورمتاثر ہونگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم 35 سوروپے من میں فروخت ہوگی خریداری مہم کے تمام تر انتظامات مکمل

میگا سیوریج منصوبے کا فیز ون 30 مئی تک مکمل کرنیکی ڈیڈ لائن

ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے دستیاب وسائل کوفعال رکھا جائے

ریونیو اہداف کا حصول ہر صورت یقینی بنایا جائے ،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو

قائد آبادمیں پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر باقاعدہ مہم کا آغاز

انٹر ڈویژن ہارڈ بال کرکٹ چیمپئن شپ کے لیے ٹرائلزمکمل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھارت کے مسلمان اور پاکستان کی ذمہ داری
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فتح کے ہزار دعویدار ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مذاکرات کا اختتام نہیں آغاز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری لازم ہے
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد مذاکرات: امید اور خدشات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!… (3)
حافظ محمد ادریس