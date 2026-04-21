نرسری سے دسویں جماعت تک درسی کتب کی اشاعت جاری

  لاہور
پرائیویٹ سکولوں کیلئے درسی کتب 7روز کے اندر مارکیٹ میں دستیاب ہونگی سرکاری سکولوں کو نئی درسی کتب پہلے ہی فراہم ،تقسیم کا عمل مکمل :پیکٹاحکام

لاہور(خبر نگار)پنجاب ایجوکیشن کریکولم، ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی (پیکٹا)نے تعلیمی سال 2026-27 کیلئے نئی درسی کتب سے متعلق اہم اعلان کر دیا ۔پیکٹا حکام کے مطابق نرسری سے دسویں جماعت تک کی درسی کتب کی اشاعت کا عمل جاری ہے اور پرائیویٹ سکولوں کیلئے درسی کتب 7 روز کے اندر مارکیٹ میں دستیاب ہونگی۔دوسری جانب پیکٹا نے واضح کیا ہے کہ سرکاری سکولوں کو نئی درسی کتب پہلے ہی فراہم کی جا چکی ہیں اور صوبہ بھر کے سرکاری اداروں میں کتب کی تقسیم کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے ۔حکام کے مطابق نئی درسی کتب کو جدید نصاب اور موجودہ تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگ بنایا گیا ہے تاکہ طلبہ کو معیاری اور یکساں تعلیمی مواد فراہم کیا جا سکے ۔ تعلیمی سال کے آغاز سے قبل تمام سٹیک ہولڈرز کو کتب کی بروقت فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے تاکہ تدریسی عمل بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہ سکے ۔

 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد

تعمیراتی منصوبے بروقت مکمل ،معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا ، سہیل اشرف

کوئی عدالت تیرہویں آئینی ترمیم ختم نہیں کر سکتی ، فاروق حیدر

بنیادی صحت سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ، ڈاکٹر مختار بھرتھ

امن و امان کے قیام کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے ،آئی جی

راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی دو گاڑیاں جل کر راکھ

وفود کی اسلام آباد آمد ،بجلی کی بلا تعطل فراہمی کیلئے انتظامات مکمل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بے دین ولد الف دین اور طبیب
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مرنے چلے تو سطوتِ قاتل کا خوف کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مشرق کا جنیوا اور مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرضوں کی ری سٹرکچرنگ
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد پھر مرکزِ نگاہ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں …(4)
حافظ محمد ادریس