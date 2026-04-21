پیپر دیکر گھر جاتی نویں کی طالبہ کوسٹرتلے آکر جاں بحق

  • لاہور
15سالہ عائشہ موقع پر دم توڑ گئی، ماں اور سہیلی فاطمہ شدید زخمی

کوٹ رادھا کشن، قصور(تحصیل رپورٹر، نمائندہ دنیا)قصور کے علاقہ کوٹ رادھا کشن مین رائیونڈ روڈ پر نہم جماعت کا پیپر دے کر گھر جاتی طالبہ کوسٹرکی ٹکرسے جاں بحق، ماں اور سہیلی شدید زخمی ہوگئیں۔ 15سالہ عائشہ سہیلی 16سالہ فاطمہ اور اپنی والدہ آمنہ شہباز کیساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نہم جماعت کا پیپر دینے کے بعد واپس اپنے نواحی گاؤں ظفرکے جا رہی تھی ،مین رائیونڈ روڈ پر ڈپٹی والا پمپ کے قریب سامنے سے آنیوالی تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی جس سے تینوں سڑک پر گر گئیں۔ اسی اثنا میں عقب سے آنے والی تیز رفتار کوسٹر نے انہیں کچل ڈالا۔ عائشہ موقع پرہی دم توڑگئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے شدید زخمی فاطمہ اور آمنہ کو تشویشناک حالت کے پیش نظر فوری طور پر لاہور کے ہسپتال منتقل کر دیا۔کوسٹر کا ڈرائیور اور کار والا موقع سے فرارہوگئے ۔

 

محمد اظہارالحق
بے دین ولد الف دین اور طبیب
خالد مسعود خان
مرنے چلے تو سطوتِ قاتل کا خوف کیا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مشرق کا جنیوا اور مذاکرات
شاہد کاردار
قرضوں کی ری سٹرکچرنگ
رشید صافی
اسلام آباد پھر مرکزِ نگاہ
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں …(4)
