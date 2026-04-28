رائیونڈ میں 1من سے زائدایکسپائر سرکہ، ساسز، گوشت تلف

  • لاہور
فوڈ اتھارٹی کاآپریشن،ریسٹورنٹ بند، دوفوڈ پوائنٹس کوجرمانے ،13 کو نوٹسز جاری

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )پنجاب فوڈ اتھارٹی کی صحت دشمن مافیا کیخلاف کارروائیاں جاری ،ڈی جی موسیٰ رضا کے حکم پر رائیونڈ میں آپریشن کرتے ہوئے 15فوڈ پوائنٹس، ریسٹورنٹس اور قلفہ شاپس کی چیکنگ کی گئی، ایک نامور فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ بند، دوفوڈ پوائنٹس کو بھاری جرمانے عائداور13 کو اصلاحی نوٹسز جاری کیے گئے ۔مختلف فوڈپوائنٹس سے برآمد ایک من سے زائد ایکسپائر سرکہ، ساسز، ممنوعہ اجزا اور خراب گوشت تلف کردیا گیا۔ ہدایات پر عملدرآمد نہ ہونے پر کارروائیاں کی گئیں،کچن میں حشرات کی بھرمار، تعفن زدہ ماحول پایا گیا، گندے بدبودار اور فنگس زدہ فریزر میں ڈیری اور گوشت اکٹھا سٹور کیا گیا تھا،آئل تبدیلی ریکارڈ، فوڈ ہینڈلرز کے میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹس بھی عدم موجود پائے گئے ۔خام اور تیار اشیا پر انتہائی لازم تاریخ تنسیخ اور تاریخ اجرا موجود نہ تھی۔ 

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، پرائس کنٹرول پر زیرو ٹالرنس کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر کا آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن آفس کا دورہ

جی آئی زیڈ پاکستان کے وفد کا واسا فیصل آباد آفس کا دورہ

تاجروں کے تحفظات دور ہونے تک معیشت نہیں سنبھلے گی:کاشف چودھری

ہاٹ سپاٹ ایریاز کو کلیئر کروایا جا رہا :عابد حسین بھٹی

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، وارڈز کا معائنہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
زخمی پرندہ اور ہارورڈ کا ایم بی اے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دائرے میں سفر کرنے والے ہم لوگ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کامیاب سفارت کاری اور ہمارے پرانے روگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
وفاق سے شکایات کا معاشی پہلو
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کی متبادل تجارتی پالیسی
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں…(5)
حافظ محمد ادریس