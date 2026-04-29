حاجی کیمپ سٹورم واٹر ڈرین پھر مالی مشکلات کا شکار

  • لاہور
منصوبے کو مالی سال کے بجٹ میں خاطر خواہ فنڈز نہ مل سکے

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور میں مون سون بارشوں سے قبل نکاسی آب کے اہم ترین منصوبوں میں شامل حاجی کیمپ سٹورم واٹر ڈرین ایک بار پھر مالی مشکلات کا شکار ہو گیا ہے ۔ واسا کے اس بڑے منصوبے کو مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں خاطر خواہ فنڈز نہ مل سکے ، جس کے باعث اس کی بروقت تکمیل پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے ۔ حاجی کیمپ سے دریائے راوی تک بچھائی جانے والی اس ڈرین کا تقریباً 95 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے ، تاہم باقی ماندہ کام کے لیے مزید 45 کروڑ روپے درکار ہیں۔ اس کے برعکس رواں مالی سال کے بجٹ میں اس منصوبے کے لیے صرف 50لاکھ روپے مختص کیے گئے ، جو ضرورت کے مقابلے میں نہایت کم ہیں۔ اس منصوبے کی مجموعی لاگت ریوائزڈ پی سی ون میں تین ارب 10 کروڑ 84لاکھ روپے تک پہنچ چکی ہے ، جبکہ گزشتہ مالی سال 2024-25 میں بھی حکومت کی جانب سے مکمل فنڈنگ فراہم نہ کیے جانے کے باعث کام کی رفتار متاثر رہی۔واسا کے متعدد ترقیاتی منصوبے محدود فنڈنگ کے باعث سست روی کا شکار ہیں اور یہی صورتحال حاجی کیمپ ڈرین کے ساتھ بھی پیش آ رہی ہے ، جسے اب آئندہ تین سالہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کر دیا گیا ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

سرگودھا

واجبات کے مقر رہ اہداف ہر صورت حاصل کئے جائیں ، میونسپل افسروں کو ہدایت

ضلع بھر کے تمام سرکاری سکولوں کا جامع سروے مکمل

ایڈوائزر محتسب کا عوامی خدمت پروگرام کے تحت سلانوالی کا دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا میں انسدادِ منشیات آگاہی سیمینار

میانوالی میں جرائم پیشہ افراد کیلئے کوئی جگہ نہیں‘ ڈی پی او

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج قمر سلطان کی گجرات ٹرانسفر کے موقع پرالوداعی تقریب

ایاز امیر
ثالثی اور سفارتکاری کے نئے تقاضے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک کمینی سی خوشی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ایرانی وزیر خارجہ کا سفارتی مشن
سلمان غنی
محمد حسن رضا
عوام خطرے میں، حکمران بے خبر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نماز کی ادائیگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر