لائبریریوں کو سولر انرجی پر منتقلی کے منصوبے پر عملدرآمد نہ ہوا

  • لاہور
صوبے میں اس وقت 14 فنکشنل لائبریریاں ،بجلی کے ماہانہ اخراجات میں اضافہ

لاہور(عاطف پرویز سے )پنجاب میں لائبریریوں کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا منصوبہ ایک سال گزرنے کے باوجود عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ صوبے بھر میں اس وقت 14فنکشنل لائبریریاں موجود ہیں، جبکہ لاہور کی تین بڑی لائبریریاں بھی تاحال سولر سسٹم سے محروم ہیں، جس کے باعث بجلی کے ماہانہ اخراجات میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔مزید برآں قائداعظم لائبریری لاہور میں 2013 میں نصب کیا گیا سولر سسٹم بھی اب مکمل طور پر فعال نہیں رہا، جس سے متبادل توانائی کے منصوبوں کی افادیت پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ توانائی نے لائبریریوں کی سولرائزیشن کے حوالے سے ڈیٹا طلب کیا تھا، تاہم بعد ازاں لائبریریوں کو اس فہرست سے نکال دیا گیا، جس کے باعث منصوبہ مزید تعطل کا شکار ہو گیا۔ماہرین اور متعلقہ افراد کے مطابق اگر لائبریریوں کو سولر انرجی پر منتقل کر دیا جائے تو نہ صرف بجلی کے اخراجات میں نمایاں کمی ممکن ہے بلکہ لوڈشیڈنگ جیسے مسائل سے بھی نجات حاصل کی جا سکتی ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

ملتان

وہاڑی میں انسداد ڈینگی اقدامات مزید تیز کرنے کا حکم

ایم ڈی ستھرا پنجاب کا دیہی علاقوں میں ناقص صفائی پر اظہار برہمی

بی زیڈ یو، طلبا تنظیموں میں جھگڑا،کارروائی کی درخواستیں

نشتر، ڈینگی کا مصدقہ ، منکی پاکس کے 2مشتبہ مریض زیر علاج

نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سوئی گیس ملازم کی اہلیہ زخمی

شہری کے مکان پر قبضے کی کوشش، 3افراد پر مقدمہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
ثالثی اور سفارتکاری کے نئے تقاضے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک کمینی سی خوشی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ایرانی وزیر خارجہ کا سفارتی مشن
سلمان غنی
محمد حسن رضا
عوام خطرے میں، حکمران بے خبر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نماز کی ادائیگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر