ساندہ :پیسوں کے تنازع پر فائرنگ ،شہری زخمی

  • لاهور
ساندہ :پیسوں کے تنازع پر فائرنگ ،شہری زخمی

لاہور(کرائم رپورٹر)ساندہ کے علاقے پیسوں کے تنازع پرعرفان عرف راکی نے شہری کو ٹانگوں میں گولیاں مار کر شدید زخمی کر دیا ۔۔۔

تفصیلات کے مطابق ساندہ کے علاقے محمدی روڈ پر عرفان عرف راکی نے شہری لطیف کو ٹانگوں میں پانچ سے چھ گولیاں ماریں جس کے نتیجے میں شدید زخمی ہوگیا جبکہ ملزم موقع سے فرار ہو گیا، اطلاع ملنے پر پولیس نے زخمی کو ریسکیو 1122کے زریعے طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر کے اقدام قتل کے ملزم عرفان عرف راکی کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر کے اس کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔

 

مزید پڑہیئے

ملتان

وہاڑی میں انسداد ڈینگی اقدامات مزید تیز کرنے کا حکم

ایم ڈی ستھرا پنجاب کا دیہی علاقوں میں ناقص صفائی پر اظہار برہمی

بی زیڈ یو، طلبا تنظیموں میں جھگڑا،کارروائی کی درخواستیں

نشتر، ڈینگی کا مصدقہ ، منکی پاکس کے 2مشتبہ مریض زیر علاج

نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سوئی گیس ملازم کی اہلیہ زخمی

شہری کے مکان پر قبضے کی کوشش، 3افراد پر مقدمہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
ثالثی اور سفارتکاری کے نئے تقاضے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک کمینی سی خوشی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ایرانی وزیر خارجہ کا سفارتی مشن
سلمان غنی
محمد حسن رضا
عوام خطرے میں، حکمران بے خبر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نماز کی ادائیگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر