صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

16ہزار کنال پر نواز شریف میڈیکل سٹی بنے گا،37ارب خرچ ہونگے

  • لاہور
16ہزار کنال پر نواز شریف میڈیکل سٹی بنے گا،37ارب خرچ ہونگے

منصوبے میں اہم پیشرفت ،ایل ڈی اے سٹی میں جدید طبی سہولیات، ہسپتالوں اور میڈیکل اداروں کے قیام کی منصوبہ بندی جاری

لاہور (شیخ زین العابدین)جنوبی لاہور میں نئے میڈیکل شہر کے قیام کی راہ ہموار ہو گئی۔نواز شریف میڈیکل سٹی منصوبے کیلئے 16 ہزار کنال اراضی کی ایکوزیشن کا عمل مکمل کر لیا گیا ۔37 ارب کے اس میگا منصوبے میں جدید طبی سہولیات، ہسپتالوں اور میڈیکل اداروں کے قیام کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ۔کمپنسیشن کی ادائیگیوں کے آغاز اور ترقیاتی سرگرمیوں کی تیاری کے ساتھ منصوبہ اب عملی مرحلے میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے ۔ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کے مجوزہ نواز شریف میڈیکل سٹی منصوبے میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے ،ایل ڈی اے سٹی میں 16 ہزار کنال اراضی کی ایکوزیشن کے مراحل مکمل کر لیے گئے جبکہ ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ ادارے قانونی، انتظامی اور ریونیو امور کی تکمیل کے بعد منصوبے کو اگلے مرحلے میں منتقل کرنے کی تیاری کر چکے ہیں۔ اراضی مالکان کو معاوضوں کی ادائیگی کا عمل بھی آئندہ دنوں میں شروع کیے جانے کا امکان ہے ۔16 ہزار کنال اراضی میں سے تقریباً 4 ہزار کنال رقبہ براہ راست نواز شریف میڈیکل سٹی کیلئے مختص کیا جائے گا۔

اس حصے میں جدید ہسپتالوں، خصوصی علاج کے مراکز، میڈیکل کالجز، ریسرچ انسٹیٹیوٹس اور دیگر صحت عامہ سے متعلق سہولیات فراہم کی جائینگی۔ باقی ماندہ اراضی کو ایل ڈی اے سٹی کے انفراسٹرکچر کی بہتری کیلئے استعمال کرنے کی تجویز دی گئی ہے ۔ اس میں داخلی شاہراہوں، رابطہ سڑکوں اور دیگر شہری سہولیات کی تعمیر شامل ہوگی تاکہ میڈیکل سٹی اور ایل ڈی اے سٹی دونوں کو جدید ٹرانسپورٹ اور رسائی کے نظام سے منسلک کیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

امیر جماعت اہلسنت حافظ رفیق کی قیادت میں وفد کی ڈپٹی کمشنر سے ملاقات

گوجرانوالہ ڈویژن میں 25ہزار 822ٹن آلائشیں ڈمپ

ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کا خیابان اقبال پارک کینٹ کی اپ گریڈیشن کا جائزہ

پنجاب کالجز کامونکے کیمپس کے وفد کی محسن خالد سے ملاقات

وزیرآباد:بریک فیل ٹرالے کی ٹکر ،نوجوان جاں بحق

جوہانسبرگ میں سیالکوٹ کا رہائشی نوجوان قتل

آج کے کالمز

ایاز امیر
نپولین اور ہٹلر کی کہانی دہرائی جا رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی موت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ابراہیمی معاہدہ، امریکی مائنڈ سیٹ کا آئینہ دار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
بجٹ یا عوام کیلئے سالانہ چارج شیٹ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خاندانی اختلافات کا خاتمہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر