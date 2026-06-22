پیراودیگر محکموں کی مختلف اسامیوں کے تحریری و حتمی نتائج کا اعلان
لاہور(خبرنگار)پنجاب پبلک سروس کمیشن نے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی، ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور انڈسٹریز، کامرس اینڈ انویسٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی مختلف اسامیوں کے تحریری و حتمی نتائج کا اعلان کر دیا۔
پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی ضلع تلہ گنگ میں سارجنٹ ڈرائیور کی 4 اسامیوں کے لیے 2 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب قرار پائے ہیں۔اسی طرح ضلع سرگودھا میں سارجنٹ ڈرائیور کی 20 اسامیوں کے لیے 5 امیدوار ، ضلع جھنگ میں سارجنٹ ڈرائیور کی 12 اسامیوں کے لیے 4 امیدوارتحریری امتحان میں کامیاب قرار پائے ہیں۔