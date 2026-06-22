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پیراودیگر محکموں کی مختلف اسامیوں کے تحریری و حتمی نتائج کا اعلان

  • لاہور
پیراودیگر محکموں کی مختلف اسامیوں کے تحریری و حتمی نتائج کا اعلان

لاہور(خبرنگار)پنجاب پبلک سروس کمیشن نے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی، ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور انڈسٹریز، کامرس اینڈ انویسٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی مختلف اسامیوں کے تحریری و حتمی نتائج کا اعلان کر دیا۔

 پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی ضلع تلہ گنگ میں سارجنٹ ڈرائیور کی 4 اسامیوں کے لیے 2 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب قرار پائے ہیں۔اسی طرح ضلع سرگودھا میں سارجنٹ ڈرائیور کی 20 اسامیوں کے لیے 5 امیدوار ، ضلع جھنگ میں سارجنٹ ڈرائیور کی 12 اسامیوں کے لیے 4 امیدوارتحریری امتحان میں کامیاب قرار پائے ہیں۔

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