صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیسی کا باقی تمام ہسپتالوں کو سولر پر منتقل کرنے کافیصلہ

  • لاہور
پیسی کا باقی تمام ہسپتالوں کو سولر پر منتقل کرنے کافیصلہ

منصوبے کی منظوری سوشل سکیورٹی کے بورڈ آف گورنرز نے دیدی

لاہور(خبر نگار)پنجاب ایمپلائز سوشل سکیورٹی انسٹی ٹیوشن نے اپنے مزید ہسپتالوں کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ اس منصوبے کی باقاعدہ منظوری سوشل سکیورٹی پنجاب کے بورڈ آف گورنرز نے دے دی۔حکام کے مطابق پہلے مرحلے میں سوشل سکیورٹی کے پانچ بڑے ہسپتالوں کو سولر انرجی پر منتقل کیا جا چکا ہے ، جبکہ رواں مالی سال کے دوران تمام سوشل سکیورٹی ہسپتالوں کو سولرائز کرنیکا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔حکام کا کہنا ہے کہ منصوبے کی تکمیل سے بجلی کے اخراجات میں سالانہ کروڑوں روپے کی بچت متوقع ہے ، جس سے ادارے کے مالی وسائل پر بوجھ کم ہوگا ۔حکام کے مطابق سولرائزیشن منصوبے کا بنیادی مقصد توانائی کے اخراجات میں کمی لانا،ماحول دوست توانائی کے استعمال کو فروغ دینا اور ہسپتالوں کو کم لاگت پر بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنانا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈویژنل انتظامیہ کا ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے ایکشن پلان تیار

اہم مقامات پر ہیٹ ویو ریلیف کیمپ لگانے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر کاچناب کے حفاظتی بند کا دورہ، انتظامات کا جائزہ

مزید 33 افراد ایف ڈی اے سٹی سپورٹس کمپلیکس ممبر بن گئے

بی ایس ایل ریسکیو سکاٹ ٹریننگ ورکشاپ کا اہتمام

پی سی بی ،جواد سپورٹس کمپلیکس کا اشتراک،ٹورنامنٹ شروع

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایرانی کشتی اور جذبات کا سمندر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اک آگ کا دریا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ملتانی رونا لیلیٰ‘سندھی بھٹو اور ہندوستانی سکھ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سکیورٹی ڈاکٹرائن میں سٹریٹجک تبدیلی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹک ٹک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
’’انڈو پیسفک‘‘ کا خاتمہ اور بھارت کی عالمی تنہائی
محمد عبداللہ حمید گل