صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یو ای ٹی :ایم ایس، ایم فل ماسٹرز ،پی ایچ ڈی پروگرامز میں داخلوں کا اعلان

  • لاہور
یو ای ٹی :ایم ایس، ایم فل ماسٹرز ،پی ایچ ڈی پروگرامز میں داخلوں کا اعلان

لاہور( این این آئی)یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور نے خزاں 2026 کے لیے ایم ایس، ایم فل، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی پروگرامز میں داخلوں کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق امیدوار مقررہ تاریخ تک آن لائن درخواستیں جمع کرا کے اعلی تعلیم اور تحقیق کے اس ممتاز ادارے کا حصہ بن سکتے ہیں۔پی ایچ ڈی پروگرامز آرکیٹیکچر اینڈ پلاننگ، کیمیکل انجینئرنگ ، سول انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ، مکینیکل انجینئرنگ، کمپیوٹنگ، ارتھ سائنسز اینڈ انجینئرنگ ، سنٹر آف ایکسیلنس اِن واٹر ریسورسز انجینئرنگ اور فیکلٹی آف نیچرل سائنسز، ہیومینٹیز اینڈ اسلامک سٹڈیز سمیت مختلف شعبہ جات میں پیش کیے جا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر کا بارش کے بعد نکاسی آب کا جائزہ، شہر کو دورہ

سی سی ٹی وی نگرانی مزید موثر بنانے کے اقدامات

ڈی سی چنیوٹ کی اوپن ڈور پالیسی، مسائل حل کے احکامات

فیصل آباد میں سائیکل ریلی ، محمد فیضان نے پہلی پوزیشن لی

امراض دل جدید فارماکولوجی تحقیق کے موضوع پر سیمینار

کھیلوں کے فروغ کیلئے وسائل بروئے کار لارہے :سپورٹس آفیسر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر