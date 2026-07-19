صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر وے پولیس :5لاکھ کاگمشدہ آئی فون مالک کے حوالے

  • لاہور
موٹر وے پولیس :5لاکھ کاگمشدہ آئی فون مالک کے حوالے

لاہور(کرائم رپورٹر)موٹروے پولیس سنٹرل ریجن نے پانچ لاکھ روپے مالیت کا گمشدہ آئی فون اس کے اصل مالک کے حوالے کر دیا۔

ترجمان موٹروے پولیس سنٹرل ریجن کے مطابق شہری منصور احمد جڑانوالہ سروس ایریا سے روانہ ہوتے وقت اپنا قیمتی آئی فون گاڑی کی ڈگی پر رکھ کر بھول گئے ، جو راستے میں گر گیا۔ گمشدہ موبائل موٹروے پولیس کو ملا تو اہلکاروں نے فوری طور پر قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے موبائل کے مالک سے رابطہ کیا۔ترجمان کے مطابق تمام ضروری تصدیقی کارروائی مکمل کرنے کے بعد قیمتی آئی فون اصل مالک کے حوالے کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

واٹر فلٹریشن پلانٹس مکمل فعال کرنے کا ٹاسک،انتظامیہ کو ڈیڈ لائن

جنوبی پنجاب کا آم عالمی منڈیوں میں پاکستانی پہچان ،فواد ہاشم

انصاف کی بروقت فراہمی یقینی بنائی جائے ، صادق علی ڈوگر

فضل پارک اور جھیل کو جدید تفریحی مقام بنانے کا فیصلہ

نشترہسپتال میں ڈینگی کے 4مصدقہ مریض زیرعلاج

سنوکر کلب میں فائرنگ، نوجوان شدید زخمی، مقدمہ درج

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل