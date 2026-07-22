صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمام واسا ز کو مون سون میں فوری ردِعمل یقینی بنانیکی ہدایت

  • لاہور
تمام واسا ز کو مون سون میں فوری ردِعمل یقینی بنانیکی ہدایت

واسا کی ہیلپ لائن 1334کو چوبیس گھنٹے فعال رکھاجائے :سیکرٹری ہاؤسنگ

لاہور (سٹاف رپورٹر سے ) مون سون سیزن کے دوران پنجاب واسا کا مرکزی کنٹرول روم مکمل طور پر فعال کر دیا گیا ہے ۔ سیکرٹری ہاؤسنگ پنجاب نورالامین مینگل نے تمام متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ مون سون کے دوران فیلڈ میں موجود رہتے ہوئے صورتحال کی مسلسل نگرانی کریں اور کسی بھی ہنگامی یا غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات ہر وقت مکمل رکھیں۔ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق سیکرٹری ہاؤسنگ نے ہدایت کی کہ تمام واسا ایجنسیوں کی مشینری، آلات اور دیگر ضروری وسائل کو ہر وقت مکمل طور پر فعال اور آپریشنل رکھا جائے۔ انہوں نے تمام واسا حکام کو ہائی الرٹ رہنے اور مون سون کے دوران فوری ردِعمل کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی۔سیکرٹری ہاؤسنگ نے پنجاب واسا کی مرکزی ہیلپ لائن 1334 کو چوبیس گھنٹے فعال رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ شہری اربن فلڈنگ، بارشی پانی اور نکاسی آب سے متعلق اپنی شکایات فوری طور پر ہیلپ لائن پر درج کرائیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نکاسی آب کیلئے خصوصی پلان بنانے کا  ٹاسک

زکریا یونیورسٹی:ملازمین کا مطالبات کے حق میں احتجاج،ایڈمن بلاک سیل

فوج کیخلاف بولنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیں گے ،شیخ مظہر عباس

ویمن یونیورسٹی داخلہ ٹیسٹ ، کیو آر نظام پہلی بار متعارف

کوٹ ادو سکاؤٹس کی پنجاب میں پہلی پوزیشن، ضلع کا نام روشن

مختلف ادبی تنظیموں کے وفد کی ڈی سی مظفرگڑھ سے ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر