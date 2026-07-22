صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورکرز کے بچوں کیلئے نجی سکولوں میں داخلے،وائوچر سکیم متعارف

  • لاہور
ورکرز کے بچوں کیلئے نجی سکولوں میں داخلے،وائوچر سکیم متعارف

24اضلاع ایسے ،جہاں ادارے کا ایک بھی سکول موجود نہیں،منصوبے کا آغاز پائلٹ بنیادوں پر لاہور سے کیا جائیگا

لاہور(خبر نگار)ورکرز کے بچوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے ورکرز ویلفیئر فنڈ نے اہم اقدام اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ پہلی بار ایجوکیشن واؤچر سکیم متعارف کرائی جا رہی ہے ، جس کے تحت مزدوروں کے بچے قریبی نجی سکولوں میں داخلہ لے سکیں گے ۔ منصوبے کا آغاز لاہور سے پائلٹ بنیادوں پر کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق منصوبے کا آغاز پائلٹ بنیادوں پر لاہور سے کیا جائے گا، جبکہ اس مقصد کے لیے ورکرز ویلفیئر فنڈ نجی تعلیمی اداروں کے ساتھ باقاعدہ معاہدے بھی کرے گا تاکہ مستحق بچوں کو معیاری تعلیم کی سہولت فراہم کی جا سکے ۔اس وقت پنجاب بھر میں ورکرز ویلفیئر فنڈ کے صرف ستر تعلیمی ادارے موجود ہیں، جبکہ صوبے کے چوبیس اضلاع ایسے ہیں جہاں ادارے کا ایک بھی سکول موجود نہیں۔ انہی حالات کے پیش نظر ایجوکیشن ووچر سکیم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے ورکرز کے بچوں کو گھر کے قریب بہتر تعلیمی سہولیات میسر آئیں گی اور انہیں دور دراز سفر کی مشکلات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ورکرز ویلفیئر فنڈ کے مطابق اگر لاہور میں پائلٹ منصوبہ کامیاب رہا تو ایجوکیشن واؤچر سکیم کو مرحلہ وار پنجاب کے دیگر اضلاع تک بھی توسیع دی جائے گی۔ایجوکیشن واؤچر سکیم کو ورکرز کے بچوں کے لیے تعلیمی مواقع بڑھانے کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پائلٹ منصوبہ کس حد تک کامیاب رہتا ہے اور اسے پنجاب بھر میں کب تک وسعت دی جاتی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مون سون ، انسانی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہونی چاہیے ، کمشنر

پیپلزپارٹی آزاد کشمیر میں اپنے ہی فیصلوں کی نفی کررہی ، بلال اظہر

ہسپتالوں کی کارکردگی کی مسلسل نگرانی جاری رہے گی،ڈپٹی کمشنر

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری درخواستوں پر فوری احکامات جاری

عاشق کرمانی کا دورہ راولپنڈی ،ایم ڈی ایف ایف سی سے ملاقات

25.3ملین بچوں کو تعلیمی دھارے میں لانا ہے ، سیکرٹری تعلیم

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر