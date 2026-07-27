گٹکا فروخت کرنیوالا ملزم گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر)لٹن روڈ پولیس نے شام نگر روڈ سے احمد اور شاکر کونجی پان شاپ پر سرے عام گٹکا فروخت کرتے گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں گٹکے کی پڑیاں اور گٹکا تیار کرنے کا سامان برآمد کر کے مقدمہ درج کرلیا۔
لٹن روڈ پولیس نے شام نگر روڈ سے احمد اور شاکر کونجی پان شاپ پر سرے عام گٹکا فروخت کرتے گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں گٹکے کی پڑیاں اور گٹکا تیار کرنے کا سامان برآمد کر کے مقدمہ درج کرلیا۔
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