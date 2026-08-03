صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنگلی کبوتروں کا غیر قانونی شکار ،سینکڑوں پرندے بازیاب

  • لاہور
جنگلی کبوتروں کا غیر قانونی شکار ،سینکڑوں پرندے بازیاب

ملزم گرفتار ، نٹنگ گئر ضبط، زرد ممولے قدرتی ماحول میں آزاد کر دیے

لاہور(آن لائن)جنگلی حیات کے تحفظ کیلئے وائلڈ لائف رینجرز نے جنگلی کبوتروں کی غیر قانونی نیٹنگ اور نایاب پرندوں کی غیر قانونی تجارت کے خلاف مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے ایک ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا، جبکہ ایک اور کارروائی میں سینکڑوں زرد ممولے قدرتی ماحول میں آزاد کر دیے گئے ۔ ترجمان کے مطابق لاہور میں کارروائی کے دوران جنگلی کبوتروں کی غیر قانونی نٹنگ میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔

ملزم کے قبضے سے نٹنگ گئر اور متعدد جنگلی کبوتر برآمد کر لیے گئے ، جبکہ اسکے خلاف متعلقہ قوانین کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔دوسری کارروائی میں زرد ممولوں کی غیر قانونی تجارت کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ کارروائی کے دوران غیر قانونی تجارت میں ملوث ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا، تاہم وائلڈ لائف ٹیم نے سینکڑوں زرد ممولے تحویل میں لے کر انہیں قدرتی ماحول میں آزاد کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ فرار ہونیوالے ملزم کی گرفتاری کیلئے کارروائیاں جاری ہیں۔وائلڈ لائف حکام نے واضح کیا کہ جنگلی حیات کا غیر قانونی شکار، نٹنگ اور تجارت قانوناً جرم ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

نشیبی علاقوں سے بارشی پانی کی نکاسی، ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت

صفائی کا اعلیٰ معیار، جامع حکمت عملی پر عمل جاری:کمشنر

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں سے ملاقات

کمالیہ:اسسٹنٹ کمشنر کا چہلم کے جلوس کے روٹس کا معائنہ

چہلم کے جلوس ، ڈی پی ا و چنیوٹ کی منتظمین سے ملاقات

زرعی یونیورسٹی انڈرگریجویٹ داخلوں کیلئے دوسرا انٹری ٹیسٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر