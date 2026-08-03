صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر قانون کے نوٹس کے بعد مغوی طالبعلم بحفاظت بازیاب

  • لاہور
وزیر قانون کے نوٹس کے بعد مغوی طالبعلم بحفاظت بازیاب

لاہور (آن لائن) صوبائی وزیر قانون پنجاب رانا محمد اقبال خان کے فوری نوٹس اور ہدایات کے بعد مغوی طالبعلم ماجد اسلم کو بحفاظت بازیاب کر لیا گیا۔

صوبائی وزیر قانون نے ڈی پی او رحیم یار خان اور پوری پولیس ٹیم کو کامیاب کارروائی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پولیس کی بروقت، پیشہ ورانہ اور مؤثر کارروائی قابلِ تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ذمہ داری، مستعدی اور پیشہ ورانہ مہارت کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے طالبعلم کی بحفاظت بازیابی کو یقینی بنایا، جس پر پوری ٹیم داد کی مستحق ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سوشل سکیو رٹی ہسپتال میں ادویات نہ ملنے پر کمشنر کا نوٹس

بارش سے انڈر پاسز ، نشیبی علاقے ، گلی محلے پھر زیر آب

کاروبار دوست پا لیسیوں کو فروغ دیا جا رہا :جام کمال

ڈسکہ اور گردو نواح میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ، کاروبار ٹھپ

آٹا سمگلنگ کی روک تھام کیلئے چیک پو سٹیں قائم

انچارج پیرا فورس ڈسکہ ناقص کارکر دگی پر تبدیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر