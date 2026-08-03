صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عابد مارکیٹ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی کانفرنس

  • لاہور
عابد مارکیٹ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی کانفرنس

عقیدہ ختم نبوت اللہ کا اس امت پر انعام ہے :مولاناامجد ودیگرمقررین کاخطاب

لاہور( سیاسی رپورٹر )عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مزنگ یونٹ مزنگ کے زیراہتمام سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس شاداب کالونی عابد مارکیٹ لاہور میں امیر مجلس تحفظ ختم نبوت لاہور شیخ الحدیث مولانا مفتی محمدحسن کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں جے یوآئی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا محمدامجد خان، مرکزی رہنما مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا عزیز الرحمن ثانی، مولانا مفتی رضوان عزیز، پیررضوان نفیس، مولانا علیم الدین شاکر، مولانا عبدالنعیم، مولانا مفتی مختاراحمد، مولانا عبدالعزیز، ڈاکٹر عبدالواحد قریشی، مولانا مفتی محمداحسن،مولانا خالد محمود، مولانا ولید الرشیدی، مولانا عبد الرحیم، حافظ فرحان فخر، مولانا حافظ حسن افضال صدیقی، تاجررہنما میاں طارق فیروز، میاں محمد شکیل، محمود الحسن بادشاہ، محمدجمیل شیخ، مولانا زبیر، مولانا قاری نور الامین، مولانا صہیب مصطفی، بھائی ابراہیم سلیم خان، مفتی محمد، مولانا عبد الصمد، میاں راشد نے خصوصی شرکت کی اور اس کے علاوہ مزنگ یونٹ کے عہدیداران، کارکنانِ ختم نبوت بھی شریک ہو ئے ۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ناموس رسالت کی پاسبانی اورختم نبوت کا تحفظ ہرمسلمان کا اولین فرض، دینی غیرت کا تقاضا اورعشق رسول کی پکارہے ۔عقیدہ ختم نبوت اللہ کا اس امت پر انعام ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈ اتھارٹی کی چھاپہ مار کارروائیاں ، ناقص خوراک تلف، بھاری جرمانے

ویمن یونیورسٹی، مختار اے شیخ ہسپتال میں مفاہمتی یادداشت

ڈی سی کا مریم نواز ہیلتھ کلینک مخدوم پورمیں سہولتوں کا جائزہ

چہلم حضرت امام حسینؓ، وہاڑی انتظامیہ کانتظامات کا جائزہ

میپکو عملہ حفاظتی انتظامات پرعمل یقینی بنائے ، اکرم سیال

بارش کے دوران واسا متحرک، نکاسی آب کا آپریشن جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر