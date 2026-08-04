سوسائٹی کی اخلاقی تعمیر میں ماں کا کردار کلیدی:ڈاکٹر طاہر القادری
لاہور (سیاسی نمائندہ)تحریک منہاج القرآن کے بانی و سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر طاہرالقادری نے اونٹاریو (کینیڈا) میں سہ روزہ الہدایہ کیمپ میں انسانیت سے اخلاقی پستی تک: اخلاقی و روحانی زوال کے موضوع پر فکر انگیز خطاب کیا اور۔۔۔
کہا ضمیر کی آواز کو مسلسل نظر انداز کرنے ، خواہشات کی پیروی اور گناہوں کو معمول بنانے سے انسان بتدریج روحانی پستی کا شکار ہوتا ہے ۔ حقیقی کامیابی تزکیۂ نفس ، ذکرِ الٰہی، صالح صحبت اور اخلاقی نظم و ضبط کے ذریعے ہی ممکن ہے ۔ انہوں نے خواتین کی بھرپور شرکت کو الہدایہ کینیڈا کا حوصلہ افزا پہلو قرار دیتے کہا کہ سوسائٹی کی اخلاقی تعمیر میں ماں کا کلیدی کردار ہے ، اللہ کا شکر ہے منہاج القرآن کی کاوشوں سے خواتین اسلام کی اخلاقی و روحانی تعلیمات کی طرف آ رہی ہیں۔
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