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سوسائٹی کی اخلاقی تعمیر میں ماں کا کردار کلیدی:ڈاکٹر طاہر القادری

  • لاہور
سوسائٹی کی اخلاقی تعمیر میں ماں کا کردار کلیدی:ڈاکٹر طاہر القادری

لاہور (سیاسی نمائندہ)تحریک منہاج القرآن کے بانی و سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر طاہرالقادری نے اونٹاریو (کینیڈا) میں سہ روزہ الہدایہ کیمپ میں انسانیت سے اخلاقی پستی تک: اخلاقی و روحانی زوال کے موضوع پر فکر انگیز خطاب کیا اور۔۔۔

کہا ضمیر کی آواز کو مسلسل نظر انداز کرنے ، خواہشات کی پیروی اور گناہوں کو معمول بنانے سے انسان بتدریج روحانی پستی کا شکار ہوتا ہے ۔ حقیقی کامیابی تزکیۂ نفس ، ذکرِ الٰہی، صالح صحبت اور اخلاقی نظم و ضبط کے ذریعے ہی ممکن ہے ۔ انہوں نے خواتین کی بھرپور شرکت کو الہدایہ کینیڈا کا حوصلہ افزا پہلو قرار دیتے کہا کہ سوسائٹی کی اخلاقی تعمیر میں ماں کا کلیدی کردار ہے ، اللہ کا شکر ہے منہاج القرآن کی کاوشوں سے خواتین اسلام کی اخلاقی و روحانی تعلیمات کی طرف آ رہی ہیں۔

 

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