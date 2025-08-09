صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی کو تمباکو نوشی سے پاک بنانے کیلئے بھرپور اقدامات کا فیصلہ

  • ملتان
وہاڑی کو تمباکو نوشی سے پاک بنانے کیلئے بھرپور اقدامات کا فیصلہ

وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مرتضیٰ کی زیر صدارت ضلع کو تمباکو سے پاک بنانے کیلئے اجلاس منعقد ہوا، ایس پی انوسٹی گیشن ڈاکٹر غیور احمد خاں سمیت مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔

اجلاس میں تمباکو نوشی کے انسانی صحت پر نقصانات اور اس کی روک تھام کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ سرکاری دفاتر، پبلک مقامات، پارکس اور ٹرانسپورٹ میں سگریٹ نوشی پر مکمل پابندی کو یقینی بنایا جائے ، تعلیمی اداروں کے اطراف میں سگریٹ فروخت نہ ہوں، کینٹین اور ٹک شاپس کی چیکنگ کی جائے جبکہ 18سال سے کم عمر افراد کو سگریٹ فروخت ہرگز نہ کئے جائیں۔انہوں نے کھلے سگریٹ کی فروخت پر پابندی، پارکس اور نمایاں مقامات پر ’’سگریٹ نوشی ممنوع ہے ‘‘ کے بورڈز آویزاں کرنے اور سیمینارز و مہمات کے ذریعے عوام کو نقصانات سے آگاہ کرنے کی ہدایت کی۔غلام مرتضیٰ نے کہا کہ ضلعی سطح پر ٹاسک فورس تشکیل دی جائے ، تمباکو کے کاروبار کرنے والوں کی رجسٹریشن کی جائے اور تمام محکمے اپنے دفاتر کو تمباکو نوشی سے پاک کریں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

چیئرپرسن وزیراعلیٰ انسپکشن بابر علائوالدین کا دورہ سمبڑیال

ملک میں انصاف ہو رہا نہ ہوتانظر آ رہا :مونس الٰہی

سیالکوٹ:ڈی پی او کی مقابلے میں شہید اہلکار کے اہلخانہ سے تعزیت

علی پور :پبلک ٹرانسپورٹ میں ناقص گیس سلنڈرز کا استعمال

کامونکے:3 منشیات فروش گرفتار

ڈسکہ :وکیل کو دھمکیاں ، اغوا کی کوشش 2 پولیس اہلکاروں پر مقدمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن