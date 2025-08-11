جے یو آئی عوامی مسائل پر ہر فورم پر آواز اٹھائے گی،نصیر احمد
وہاڑی (خبرنگار)جمعیت علمائے اسلام (ف) کا مجلسِ عمومی اجلاس جامع مسجد بلال میں منعقد ہوا جس میں صوبائی جنرل سیکرٹری مولانا حافظ نصیر احمد احرار نے خصوصی شرکت کی۔۔۔
اجلاس میں سابقہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے اہداف طے کیے گئے ۔مولانا نصیر احمد احرار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علمائے اسلام کسی ایک گروہ یا مسلک کی نہیں بلکہ دینی، سیاسی اور سماجی خدمات کی نمائندہ جماعت ہے ،دیگر سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر جمعیت میں شامل ہونے والوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے ۔انہوں نے موجودہ اور سابق حکومتوں کو کسان دشمن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کے نام پر غریبوں کی روزی چھینی گئی اور پیرا فورس غریب مزدوروں کو تنگ کرنے کیلئے بنائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو غریبوں کے چھوٹے کاروبار تجاوزات نظر آتے ہیں لیکن کرپٹ قبضہ مافیا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔انہوں نے الزام عائد کیا کہ سی سی ڈی امن کے نام پر مخالفین کو دبانے اور حق کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو ڈرانے کے لیے قائم کی گئی، تاہم ہم ان سے ڈرنے کے بجائے ان کا مقابلہ کریں گے ۔ اجلاس سے ضلعی امیر پیر محمد صدیق، مولانا عمر فاروق، مولانا محمد شفیق، مولانا اسد اللہ شاہ، قاری قربان قاسمی، راؤ دین محمد، مولانا غلام مرتضیٰ، مولانا امیر حمزہ، ڈاکٹر عبد الخالق وٹو، حافظ شبیر احمد اور ڈاکٹر سید گل ضمیر شاہ سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔