صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم کی بہتر پیداوار کیلئے زرعی یونیورسٹی میں ورکشاپ

  • ملتان
گندم کی بہتر پیداوار کیلئے زرعی یونیورسٹی میں ورکشاپ

محکمہ زراعت اور فاطمہ فرٹیلائزر کا اشتراک، کسانوں کو جدید رہنمائی فراہم

ملتان (خصوصی رپورٹر)ایم این ایس زرعی یونیورسٹی ملتان کے جلالپور پیر والا فارم پر محکمہ زراعت اور فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی کے تعاون سے گندم کی پیداوار بڑھانے کے حوالے سے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ورکشاپ کا مقصد کسانوں کو جدید زرعی تکنیکوں اور موسمی حالات کے مطابق بہتر کاشت کے طریقوں سے آگاہ کرنا تھا، خصوصاً سیلاب متاثرہ علاقوں کے لئے پلان جاری کرناتھا۔ڈاکٹر عبدالغفار، چیئرمین ایگروونومی ڈیپارٹمنٹ، نے گندم کی اہمیت اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے بیجائی، کھاد کے درست استعمال اور آبپاشی کے انتظامات پر تفصیلی گفتگو کی۔ فاطمہ فرٹیلائزر کے نمائندہ شاہد آصف نے پیداوار میں اضافے کے طریقوں پر رہنمائی دی جبکہ راشد علی نے کمپنی کی مصنوعات اور خدمات کے بارے میں آگاہ کیا۔محمد اسفندیار نے زمین اور پانی کی حالت کے مطابق کھاد کے متوازن استعمال پر زور دیا۔ ڈاکٹر خرم مبین نے جڑی بوٹیوں کے تدارک، صاف بیج کے استعمال اور غیر کیمیائی طریقوں کی اہمیت اجاگر کی۔ عالمگیر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع، نے کسانوں کو سرکاری سکیموں جیسے کسان کارڈ، ٹریکٹر اور بیج پر سبسڈی سے متعلق معلومات فراہم کیں۔پروفیسر ڈاکٹر ناصر ندیم نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ گندم کی پیداواری مہم میں بھرپور حصہ لیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نیلا گنبد پارکنگ پلازہ ،پائل فاؤنڈیشن کا نصف کام مکمل

مریم اورنگزیب اور حنیف عباسی ملا قات، ریلوے کے ترقیاتی منصوبوں پر اتفاق

نئے کینیڈین ہائی کمشنر کی گورنر پنجاب سے ملاقات

مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی سکیموں کیلئے ساڑھے 4 ارب منظور

فلٹریشن پلانٹس کی بحالی کیلئے فنڈزکے تعین کا فیصلہ

جنرل ہسپتال :پروسٹیٹ کے جدید علاج کا کامیاب تجربہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن