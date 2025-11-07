صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ زکریا میں ویٹرنری فیکلٹی کی شجرکاری مہم کا انعقاد

  • ملتان
جامعہ زکریا میں ویٹرنری فیکلٹی کی شجرکاری مہم کا انعقاد

ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کیلئے شجرکاری ضروری،ڈاکٹرعبدالعاصم

ملتان (خصوصی رپورٹر)جامعہ بہاؤالدین زکریا ملتان کی فیکلٹی آف ویٹرنری سائنسز میں شجرکاری مہم کا انعقاد کیا گیا۔ ڈین فیکلٹی آف ویٹرنری سائنسز نے ڈپارٹمنٹ آف کلینیکل سائنسز کا دورہ کیا اور فیکلٹی کے احاطے میں منعقدہ مہم میں پودے لگائے ۔ اس موقع پر چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف کلینیکل سائنسز نے بھی شجرکاری میں حصہ لیا اور ماحول کے تحفظ و بہتری کے لئے اپنی وابستگی کا اظہار کیا۔تقریب میں مقررین نے کہا کہ درخت لگانا ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور صحت مند ماحول کی تشکیل کے لئے ناگزیر ہے ۔ پروگرام پروفیسر ڈاکٹر تنویر احمد اور ڈاکٹر عبدالعاصم فاروق کی زیر نگرانی منعقد کیا گیا، جبکہ ڈاکٹر فیصل ایوب کیانی بھی موقع پر موجود تھے ۔ڈی وی ایم کے طلبہ نے بھی شجرکاری مہم میں بھرپور شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

شہدائے جموں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، عبدالعلیم خان

شاہین چوک انڈر پاس مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے، رندھاوا

ضم اضلاع کے مستحقین کی مالی مدد یقینی بنائینگے، روبینہ خالد

کچہری چوک ری ماڈلنگ، سکولوں کے اوقات کار تبدیل

حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کیلئے کو شاں،شازیہ رضوان

ایزی پیسہ اور فاسٹ یونیورسٹی کے درمیان تعاون کا معاہدہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ